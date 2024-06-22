Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları ilkokul 4.sınıf öğrencileri, “Sürdürülebilir Bir Çevre için Çocuk ve Hayvan Haklarını Koruyan Yenilikçi Çözümler” ile Fenerbahçe Üniversitesinde MBA PRE-MUN’24 Konferansında buluştu.

Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımını referans alan Medicana Eğitim Grubu MBA Okullarının ilkokul öğrencilerine özel düzenlediği Pre-Model United Nations Konferansında ilkokul öğrencileri İngilizce dilinde çocuk ve hayvan haklarına dair çözümlerini paylaştı.

İngilizce dilinde gerçekleşen MBA PRE-MUN’24 konferansına katılım sağlayan ilkokul 4.sınıf öğrencileri 17 farklı ülkenin komitelerinde delege olarak temsil ettikleri ülkelerin “Sürdürülebilir Bir Çevre” için güncel küresel sorunları hakkında önce araştırma yaparak sonrasında da çözüm önerileri sunarak fikir birliği yaptı.

MUN konferanslarının etkili iletişim ve etkin bir dünya vatandaşı olmak için önemli bir deneyim platformu olduğunun altını çizen Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, “Öğrencilerimizin farklı ülkelerin bakış açısıyla gezegenimizin güncel sorunlarına dair araştırma yaparak, İngilizce dilinde hem yazılı hem sözlü küresel etki oluşturmaları ‘Daha İyi Bir Dünya, Daha İyi Bir Ben’ kimliği adına çok kıymetli bir deneyim. 2024 yılının PRE-MUN konferansına katılım gösteren ve özgür ifade güçleriyle global sorumluluk alan bütün öğrencilerimize ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum" dedi.