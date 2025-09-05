Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler için düzenlenen "uyum haftası" kapsamında fidan dikimi etkinliği yapıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca, okul öncesi ve ilkokula yeni başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri kapsamında doğa sevgisinin kazandırılması, "Yeşil Vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla ülke genelinde "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri düzenledi.

Ankara'da Eryaman Şehit Rıfat Çelik İlkokulundaki etkinliklerde, minik öğrenciler velileriyle birlikte öğretmenlerinin rehberliğinde kendilerine özel temin edilen fidanları dikerek can suyu verdi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre öğrenciler, ilk defa ağaç diktikleri için heyecanlı olduklarını, ağaçları ve doğayı çok sevdiklerini dile getirdi.