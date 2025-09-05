Orman helikopterlerine destek amacıyla askeri helikopterler de Kurşunlu sahilinden su alarak orman yangınına müdahale ediyor. 6 helikopter, 2 uçak ve 100'den fazla personel ile onlarca arazöz ve su tankeri de söndürme çalışmalarında yer alıyor.

Bursa Valiliği saat 13.44'de çıkan orman yangınına 8 dakikada ilk müdahalenin yapıldığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda helikoptere askeri helikopterler de destek veriyorlar. 2 uçak ve 6 helikopter Kurşunlu sahilinden su alarak defalarca yangın bölgesine havadan sorti yaptı.

Söndürme çalışmalarına bölgedeki çiftçiler de tankerlerine su doldurup destek veriyorlar. Orman, jandarma ve AFAD'ın yanısıra Bursa Büyükşehir, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl Belediyesi ile DSİ ekipleri de 16 tanker, 2 dozer ve 4 loder ile çalışmalara destek veriyor.

Yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğü, rüzgarın etkisini kaybetmesinin söndürme çalışmasına katkı sağladığı öğrenildi

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da kriz merkezinden gelişmeleri an be an takip ederek söndürme çalışmalarını Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile koordine ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri de yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Çağlayan köyde yerleşim biriminin tehdit altında olmadığı, bazı meyve bahçeleri ile bir baraka ve zeytin ağaçlarının da yangında hasar gördüğü öğrenildi.