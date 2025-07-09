Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmasına dair davanın TRT’den canlı yayınlanması çağrısına da destek verdi. Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Bahçeli’nin "Dava canlı yayınlansın" çıkışıyla ilgili olarak “Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur” ifadesini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Özgür Özel’in duruşmaların televizyonlardan canlı yayınlanması talebine atıfta bulunarak, bu talebin makul ve meşru bir şekilde değerlendirilmesini istedi. Bahçeli, milletin her şeyi doğrudan takip edebilmesini savunarak, “Ak koyun kara koyun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilsin. Türk milleti gerçekleri görsün, bilsin, hükmünü ona göre versin” dedi.

CHP lideri Özgür Özel ise açıklamasında daha önce dile getirdiği "3T" yaklaşımına vurgu yaptı. Bu üç ilkeyi “terörsüz ve demokratik Türkiye”, “tutuksuz yargılanma” ve “TRT’den canlı yayın” olarak sıralayan Özel, Bahçeli’nin çağrısını, Türkiye’nin iç cephede birliği sağlama ve güçlü bir ülke olma hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.