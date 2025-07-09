Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde kent genelinde yürütülen ilaçlama çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte haşere ile mücadele daha da önem kazanırken; Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve rahat bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla gündüz ve gece olmak üzere 2 vardiya olarak ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Kent genelinde 485 personel ve 134 araçla çalışan Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri, yaz aylarıyla birlikte akşam ilaçlamalarını, hava sıcaklığı belli bir dereceye çıktığında gerçekleştiriyor. Haşerenin türüne göre özelleştirilen ilaçlama çalışmaları, gündüz saatlerinde larva, haşere ve yeşil alan ilaçlamalarını kapsarken, gece boyunca uçkun ilaçlamaları yapılıyor.

İlaçlama ekipleri kentin 13 ilçesinde; göletler, havuzlar, rögarlar, bataklıklar, doğal çukurlar, sulama kanalları, su kuyuları, menfezler, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi potansiyel haşere yuvalarını düzenli olarak ilaçlamaya devam edecek.

UYGUN: “VATANDAŞLARIMIZ RAHAT OLSUNLAR, 7/24 SAHADAYIZ”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan İlaçlama Birim Şefi Zeynep Gizem Uygun, çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Yılın 12 ayı larva, haşere ve kemirgen ilaçlama çalışmalarını yapıyoruz. Gece uçkun çalışmalarımıza da başladık. Mersin genelinde 485 personel ve 134 araçla ilaçlama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mahalle genelinde girmemiz gereken her noktaya giriyoruz. Bodrumlar, rögarlar, çöp konteynerleri, menfezler, dere yatakları gibi yerleri ilaçlıyoruz. Bunun dışında il genelinde yeşil aksam ilaçlaması da yapıyoruz” dedi. Vatandaşları her konuda bilgilendirdiklerini anlatan Uygun, “Evlerinin önünde ya da bahçelerinde su kovalarında su varsa o suları dökmeleri gerektiğini, çöplerini atarken ağızlarını bağlı bir şekilde atmaları gerektiğini anlatıyoruz” diye konuştu.

Yaz aylarında hava sıcaklığının 23 derecenin üzerine çıkmasıyla gece uçkun ilaçlama çalışması yaptıklarını kaydeden Uygun, “Gece ilaçlaması il genelinde bütün mahallelerimizde düzenli ve programlı olarak yapılıyor. Vatandaşlarımızı, ilaçlama aracı geçerken kapı ve pencerelerini kapatmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. Çünkü sivrisinekler ilaçlı ortamdan ilaçsız ortama kaçar. Gece ilaçlama yaparken ULV makinesinden çıkan ilaç zerrecikleri havada bir bulut katmanı oluşturmakta ve en az 2 saat askıda kalmaktadır. Bu da mahalledeki sivrisinekleri öldürerek, dışarıdan gelen sivrisinekleri engeller. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak 7/24 sahadayız” ifadelerine yer verdi.