İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Kamu bankları İBB'ye dört buçuk yıldır tek bir kuruş krediyi belediyeye vermediğinin altını çizeyim. Tasarruf sadece vatandaştan mı istenir? 2023'te hedeflenen toplam vergi ek vergilerle 4 trilyon 270 milyar TL toplandı. Bu kadar verginin toplandığı coğrafyada yoksulluk olmamalı. Şayet oluyorsa orada çok büyük israf vardır.

"İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır"

Geçen dört yılda İBB iktidarın baskılarına karşı en üst seviyede direncin simgesi oldu. Saraçhane hukuksuz seçim iptaline ve içi boş ahmak davasına karşı güçlü demokrasi meydanına dönüştü. Biz yılmadan ve asla vazgeçmeden yüksek iradeyle çalışmaya devam ettik. İstanbullulara hizmet ettik. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.

Şunu açıkça ifade etmeliyim ki mayıs seçimlerinden sonra iktidarın muhalefeti topyekun tasfiye çalışmalarına en güçlü karşı duruş başta İBB olmak üzere ülkemizin metropollerinde gerçekleşecek. 31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde tüm vatandaşlarımızı demokrasimizi yeniden yeşertmek için şehirlerimize sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum.

İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ben Bu sözü çok önemsiyorum. Yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmak büyük siyasi başarıdır. İstanbul'u kazanan belediye başkanı dünyanın en önemli şehrine hizmet etme onuruna ulaşır. O kişi milletin takdirini kazanırsa bu başarı onu ulusal ve uluslararası siyasette önemli yere ulaştırır. Ben İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır sözünü seçim galibiyeti olarak algılamıyorum sadece.

Türkiyemizde gerçek toplumsal barış ancak Cumhuriyetimizin asli amacını yani yurttaşların hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkelerinin şehirlerinin, sularının dağlarının tarihi mirasının eşit hissedarı olduğu zaman gerçekleşecek.

Dört yıl boyunca İstanbul geleceğin ışıltılı Türkiyesi'nin gerek taşıyıcısı gerek ufku olmuştur. İstanbul'un sorunlarını çözmek Türkiye'nin sorunlarını çözmektir."

"Yoksulluk ve hayat pahalılığı toplumsal yaşamı tehdit eden noktaya geldi. İşte tüm bunlardan dolayıdır 2024 yapılacak yerel seçimleri tüm fütursuzluğa dur demek için seçenek olacaktır. Benim anladığım şekliyle İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. İstanbul'u güçlendirmek Türkiye'yi güçlendirmek şiarıyla iş yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Bizim yönetimimizdeki İstanbul'un Türkiye'nin geleceğinin teminatı olmuştur.

Ben de kendimi İstanbul'a mühürlü kabul ediyorum. Hayatımı adadığım mukaddes şehre en üst seviyede hizmet etmeyi Türkiye'ye hizmet etmek olarak kabul ediyorum.

İstanbul'da oluşturduğumuz yeni yönetimde vatandaşlarımıza daha mutlu Türkiye olma ihtimalini burada kanıtlıyoruz. Bu şehre ihanet ederek hepimizin ortak evini gri beton yığınına çeviren, rantçı, yoksullaştırıcı yönetime bu büyük milletin mecbur olmadığını gösteriyoruz. Her yaştan ve her kökenden insanımıza umut oluyoruz. Halkımıza bu karanlık dönemde başka geleceği yaşatıyoruz. Bizi çeşitli mecralarda izleyen vatandaşlarımızın bana kulak kabartmasını istiyorum.

Hayatım boyunca bir koltuğa değil sürekli olarak bir misyona aday oldum. Bugün bu misyon Türkiye'nin yeni yönetim anlayışına kavuşmasıdır. Hukuk üstünlüğünün ve güçlü devletin yeniden tesisi öncelikli hedefimdir.

Ben hayatımın hiçbir döneminde siyaseti sadece siyasi partilerden ibaret görmedim. Siyasi partiler demokrasi hayatının vazgeçilmez organıdır. Gücünü yerelden alan yönetici olarak siyaseti dönüştürücü eylem olarak anladım. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yol arkadaşlarım gençler ve kadınlardır, emekliler ve yaşlılardır, engelliler ve keşfedilmeyi bekleyen yaratıcı zihinlerdir. Bu vesileyle Türkiye'nin yönetiminden yoksulluktan demokrasimizin ölüme terkedilmesinden, özgürlüklerimizin elimizden alınmasından kültür hayatımızın çölleşmesinden, gençlerimizin doktorlarımızın, ustalarımızın ülkesini terk etmesinden isyan eden, tüm yurttaşlarıma sesleniyorum.

İBB'yi hep birlikte korumalıyız. İBB'yi bu iktidarın eline geçmesinin maliyetini farketmeliyiz. İBB'yi gayri hukuki yoldan elde etmek için denediler ve denemeye devam edecekler. Ama hep birlikte engelledik başaramadılar. İstanbul'u hep birlikte kazanmak için bir araya devam etmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bırakıp bu sürece odaklanmalıyız.

Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Muhalefet partilerinin bu şuurla hareket edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu süreçte özellike CHP'li yol arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Değerli yol arkadaşlarım mayıs 2023 seçiminde yaşadığımız hayal kırıklığı beni çok derinden üzmüştür.

Ben bunu birçok vesile ile dile getirdim. Halkımızında bu seçim mağduriyetinden dolayı özür diledim."