İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

İmamoğlu, cezaevine doğru yola çıkarkan çocukların çizdiği resimler kendisiyle paylaşıldı.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1903791277524533380

Bunun üzerine sosyal medya hesabından "Kurban olurum size" diyerek paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Cezaevine doğru yola çıkarken çocukların çizdiği resimleri, şiirleri, mesajları benimle paylaştılar. Canlarım benim, siz benim en güzel yol arkadaşlarımsınız. Ekrem Amcanız çıkacak ve sizler için çok güzel şeyler yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.