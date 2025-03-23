Bölgesel Amatör Lig 24. Hafta mücadelesinde Doğugücü F.K. ile İznikspor İnegöl Sanayi sahasında karşı karşıya geldi. Bugün saat 14.00’te başlayan müsabaka da ilk yarı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda baskısını artıran Doğugücü F.K. 62’ndi dakika da Hasan Basri’nin ayağından bulduğu frikik golüyle 1-0 öne geçti.



İlk golün ardından baskısını arttıran Doğugücü, dakika 84'te penaltıdan Semih Ergül'ün ayağından ikinci golü buldu.

Maçın bitimine az bir süre kala 90+8'de İznikspor Yiğit Gümüş'ün ayağından golü bularak skoru 2-1'e getirdi. Maç bu skorla bitti.