İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun ‘şüpheli’ sıfatıyla ‘rüşvet’ ve ‘suç gelirlerini aklama’ suçlarından ifade vermek üzere emniyete talimat yazılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce Hasan ve Selim İmamoğlu hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol kararı verildi.