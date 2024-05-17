İnegöl Mobilya Ağaç İşleri Sanayi Sitesi Kooperatifi (İMASKOP), İnegöl'de mobilya, ağaç işleri ve mobilya yan sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu sağlıklı ve çevreci sanayi sitesini hayata geçirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 16 Mayıs 2024 tarihinde bir dizi önemli toplantı ve ziyaret gerçekleştirildi.

Programın ilk durağı Orman Genel Müdürlüğü oldu. Burada, Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ile birlikte Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ziyaret edildi. Toplantıda, İMASKOP’un arazi süreçleri hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez ve Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı ile toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda, arsa devir süreçleri ele alındı ve projelerin ilerleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ile süreçler hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. Bu toplantıda, İMASKOP’un yol haritasında belirlenen süreçlerin planlandığı şekilde devam ettiği ve bu süreçlerin hızlandırılması için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantılar sonrası bir değerlendirme yapan İMASKOP Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Ayhan, Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “İMASKOP’a olan inancı ve verdiği desteklerden dolayı Ayhan Salman’a teşekkür ederiz. Çalışmalarımız yoğun olarak devam etmekte, kurumlar arası süreçleri yakından takip ediyor ve planlamamızı sürdürüyoruz. Arazi konusundaki çalışmalarımız sorunsuz olarak ilerlemektedir. Bu bir süreç ve arazi devirlerinin tamamlanması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Ayhan ayrıca, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a da teşekkür ederek, süreçlerin planlanan takvimin önünde ilerlediğini belirtti.