Bursaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenman maçıyla haftanın hazırlık çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, pilot takım Nilüfer FK ile karşı karşıya geldi.

Gollü antrenman maçı

Maça tempolu başlayan Bursaspor, 5’inci dakikada Barış Gök, 11’inci dakikada Ertuğrul İdris Furat, 23’üncü dakikada Batuhan Yayıkcı, 54’üncü dakikada Furkan Emre Ünver ve 58’inci dakikada Talha Kumaş ile goller bularak mücadeleyi 5-2 önde tamamladı.

Pilot takım Nilüfer FK’nın golleri ise 30’uncu dakikada Mustafa Genç ve 41’inci dakikada penaltıdan Bilal Güney tarafından kaydedildi.

Hazırlık sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendirilen antrenman maçı, teknik heyete oyuncuların fiziksel durumu ve taktik adaptasyonu konusunda değerli veriler sundu. Yeşil-beyazlılar, lig hazırlıklarına aynı tempoda devam edecek.