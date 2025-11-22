Havaların soğumasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ve risk grubundaki vatandaşlarda zatürre vakalarının yükselmesi dikkat çekiyor. Soğuk hava şartları, kapalı ortamlarda uzun süre kalınması ve grip gibi viral enfeksiyonların yaygınlaşması zatürreye zemin hazırlıyor.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Funda Karaduman Yalçın, zatürre hastalığı konusunda bilgilendirmelerde bulunarak uyardı. Uzm. Dr. Funda Karaduman Yalçın, "Zatürre (Pnömoni) akciğerlerde iltihaplanmaya yol açan ciddi bir solunum yolu enfeksiyonudur. Özellikle risk gruplarında erken teşhis ve tedavi hayati önem taşır. Zatürre, akciğerlerdeki hava keseciklerinin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu iltihaplanma sonucunda akciğerlerde sıvı veya irin birikir, solunum zorlaşır ve oksijen seviyeleri düşer. Hastalık, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, yaşlılarda ve çocuklarda daha ağır seyredebilir" dedi.

Zatürre olma nedenleri ve belirtileri

Zatürre hastalığına en sık neden olan etkenin streptococcus pneumoniae denilen bakreti olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Funda Karaduman Yalçın, "Grip ve benzeri solunum yolu virüsleri zatürreye yol açabilir. Özellikle bağışıklığı zayıf kişilerde mantar kaynaklı zatürre görülebilir. Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak hastalık hafif seyredebilir ya da yaşamı tehdit edici boyuta ulaşabilir. Zatürre hastalığında yüksek ateş, üşüme ve titreme, Öksürük ve balgam çıkarma, Göğüs ve sırt bölgesinde batıcı ağrı, Nefes darlığı ve hızlı soluk alıp verme, Halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık gibi belirtiler görülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Belirtiler görüldüğünde doktora başvurulmalı

Hastalığın belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Funda Karaduman Yalçın, "Özellikle risk grubundaki kişiler dediğimiz yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar belirtiler başladığında hemen sağlık kuruluşuna gitmelidir. Zatürre hastalığında tedavi, hastalığın nedenine göre şekillenir. Bakteriyel zatürre; antibiyotik tedavisi uygulanır. Viral zatürre; destekleyici tedavi ve istirahat önerilir. Mantar kaynaklı zatürre; antifungal ilaçlar kullanılır. Bunun yanında bol sıvı tüketimi, istirahat ve doktor kontrolünde ilaç kullanımı tedavinin temelini oluşturur. Erken teşhis, hastalığın ciddiyetini azaltmada kritik öneme sahiptir" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Funda Karaduman Yalçın ayrıca, zatürrenin basit bir solunum yolu enfeksiyonu olmadığını, belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerektiğini de sözlerine ekledi.