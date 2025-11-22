İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 19 ünlü isim, ifade vermek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na çağrılmış; bu süreçte kendilerinden saç ve kan örnekleri de alınmıştı.

Yapılan incelemelerde 8 ünlünün saçında ya da kanında uyuşturucu madde kalıntılarına, 4 kişide ise antidepresan etken maddelerine rastlandı. Soruşturma devam ederken, ünlü isimlerin savcılıkta verdikleri ifadeler de ortaya çıktı.

Habertürk’ün aktardığına göre oyuncu Kubilay Aka, savcılıktaki ifadesinde Bangkok’ta tatildeyken ciddi şekilde baş ağrısı yaşadığını, bu nedenle bir kliniğe başvurduğunu ve burada kendisine bazı ilaçların verildiğini belirtti.

Kanında çıkıp saçında çıkmayan bu maddenin bundan kaynaklanabileceğini, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

DERİN VE DEREN TALU'NUN İFADELERİ

İfade verenler arasında Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ile Deren Talu da vardı.

Antidepresan kullandıklarını ifade eden Talu kardeşler, uyuşturucu madde tespitine ilişkin rapor sonuçlarını kabul etmediklerini belirtti.

Oyuncu Metin Akdülger, kanında çıkan uyuşturucu madde için yurt dışı seyahatinde kullandığını söyledi.

Hem kanında hem de saçında uyuşturucu madde tespit edilen rapora karşın sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise doğal saçlardan oluşan protez saç kullandığını belirterek "Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir" dedi.

Eşi Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını söyledi.

Oyuncu Kaan Yıldırım, çıkan rapora göre; kanında uyuşturucu madde tespit edilirken saçında olmamasına dikkat çekti.

Raporun hatalı olduğunu ve uyuşturucu kullanmadığı gerekçesiyle çıkan sonuca itiraz etti.

Avukat Feyza Altun’un test sonuçlarında antidepresan dışında herhangi bir maddeye rastlanılmadığından, ifadesinde itiraz ettiği bir durum olmadı.

Uyuşturucu operasyonunun ardından Adli Tıp Kurumu raporuna göre, aralarında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Özge Özpirinçci, Duygu Özsalan, Demet Evgar ve Meriç Aral gibi sanatçıların bulunduğu 7 ismin saç ve kan örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanılmadı.

Raporları temiz çıkan isimlerin dosyası takipsizlikle sonuçlandı.