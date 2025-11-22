CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoyla uzun süredir süren sessizliğini bozdu. Videoda çarpıcı değerlendirmelere yer veren Kılıçdaroğlu, hem parti içinde gündeme gelen rüşvet iddialarına hem de İmralı sürecine ilişkin tartışmalara değindi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

CHP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti de koruma iradesinin ta kendisidir. Sıradan bir parti değildir.

Partimizin iki büyük misyonu vardır.

"DERHAL ARINMALI"

Birincisi: Siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasetçi savrulabilir, rüşvet sarmalına bulanabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum.

Ama CHP rüşvetle, rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz bir araya gelemez. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

"CHP ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

İkincisi: CHP, devlete istikamet çizer. Türk Cumhuriyeti at sürdüğü şehirlerde sıkışamaz. Sıkışıklığa gelemez. CHP Ortadoğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır.

Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir.