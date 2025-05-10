İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK), yapılan ihbar üzerine bölgeye intikal ederek kayıp vatandaşı bulmak için yoğun mesai harcıyor.

Yaklaşık 40 yaşlarında, evli ve bölgede traktör tamirciliği yaptığı öğrenilen Sami Bilgili’den en son sabah saat 10.00 sularında haber alınmıştı. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen ekipler, İNDAK öncülüğünde arama faaliyetlerini başlattı.

İlk etapta 8 kişilik öncü ekip ve 2 arama kurtarma köpeğiyle bölgeye ulaşan İNDAK, zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Drone desteğiyle 10 kilometrelik alan, köpek timiyle ise 15 kilometrelik alan taranarak toplamda yaklaşık 25 kilometrelik bölge gözden geçirildi.

Sahadaki aramalar bugün de aralıksız devam ediyor. Ekipler, vatandaşın sağ salim bulunabilmesi için tüm imkânları seferber ederken, bölge halkından da destek bekliyor. Yetkililer, herhangi bir iz ya da bilgiye sahip olan vatandaşların en kısa sürede güvenlik birimleri veya sahadaki ekiplerle iletişime geçmesini istiyor.

İNDAK, kayıp vatandaş Sami Bilgili'nin bulunması için görev başında olduklarını ve umutlarını yitirmeden çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.