Özel halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Özel halk otobüsü sürücüsü aracına binerek yoluna devam etti. O sırada öfkelenen kamyonet sürücüsü, özel halk otobüsünü takibe alıp korna çalarak durdurmaya çalıştı. Özel halk otobüsü sürücüsü ise gaza basarak Acil servis önüne gitti. Kamyonetten inen sürücü ve arkadaşları İle özel halk otobüsü sürücüsü arasında gerginlik başladı. Olayı gören hastane de görevli polis, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı.

Muhabir: İbrahim Uslu