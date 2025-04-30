“Gelenekten Geleceğe Projesi” kapsamında, Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde, Öğr. Gör. Şahin Selim Yazıcı 2-3 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerle bir araya gelecek. Katılımcılar, alanından uzman isimlerden dinleyerek ve deneyimleyerek kültürel mirasın eşsiz dokusuna yakından tanıklık edecek.



Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, ziyaretçilerini kültür ve sanatın büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Geleneksel el sanatlarını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan "Gelenekten Geleceğe Projesi" kapsamında, Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle özel bir etkinlik serisi düzenleniyor. 2-3 Mayıs tarihlerinde saat 15:00’da gerçekleşecek etkinliklerde, çini ve seramik sanatının usta ismi Öğr. Gör. Şahin Selim Yazıcı, sanatseverlerle buluşacak.

Programın ilk gününde düzenlenecek Çini ve Seramik Sanatı Semineri ile katılımcılar, bu eşsiz el sanatlarının tarihçesinden üretim tekniklerine kadar pek çok bilgiye ulaşacak. İkinci gün ise, sanatı deneyimlemek isteyenler için unutulmaz bir fırsat sunuluyor. Çamur Şekillendirme Workshop'u ile 100 katılımcı doğrudan uygulamalı eğitimle çamura hayat verecek. Kültürel mirasın eşsiz dokusuna yakından tanıklık etmek isteyen ziyaretçiler hem öğrenip hem de kendi eserlerini oluşturma şansı yakalayacak.



GEÇMİŞİN DEĞERLERİNİ GELECEĞE TAŞIYAN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KÜLTÜR YOLCULUĞU SUNUYOR

“Gelenekten Geleceğe” projesi, yalnızca sanat atölyeleri düzenlemekle sınırlı kalmıyor; toplumsal hafızayı canlandırmayı, kültürel sürdürülebilirliği desteklemeyi ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı da hedefliyor. Bugünün olduğu kadar geleceğin sanatseverlerine de hitap etmeyi amaçlayan bu uzun soluklu proje, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden canlandırıyor. Geleneksel el sanatları alanında bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini merkezine alan proje hem toplumsal hafızanın yaşatılmasına hem de kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasına öncülük edecek bir model sunuyor.

'GELENEKTEN GELECEĞE' PROJESİYLE GELENEKSEL EL SANATLARI YENİDEN HAYAT BULUYOR

Gelenekten Geleceğe projesi; Çömlek, Ebru, Resim ve Çini gibi her ay farklı bir el sanatı dalına odaklanarak toplumsal farkındalık yaratacak atölyelerle devam edecek. Bu projede, katılımcıların eserleri sadece sergilenmekle kalmayıp, geleneksel sanatları topluma kazandırmak için bir başlangıç noktası olacak.