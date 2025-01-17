Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“İnsanlığın selameti, huzur ve refahı için büyük bir ümit kapısı olarak gördüğüm ve bu uğurda yıllarca mücadelesini verdiğim Yeniden Refah Partisinden bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum.

Bu kararı almamda her hangi bir partinin ya da hareketin etkisinin olmadığını ve yine sonrasında herhangi bir parti ya da hareketin içinde yer almadığımı vurgulamak isterim.

Bugün itibariyle bağımsız olarak meclis üyeliğine devam edeceğimi ve şahsi çalışmalarım dışında meclisteki her türlü hayırlı hizmeti destekleyip, zararlı her türlü çalışmanın da karşısında olacağımı bildirmek isterim.

Müslümanların birlik olduğu ve insanlığın selamete ulaştığı, yer yüzünde zulme uğrayan bir kişinin bile kalmadığı, yeni bir dünyanın tez vakitte kurulması ümidiyle sizleri niyetleri en iyi bilen yüce Allah'a emanet ediyorum.”