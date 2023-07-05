Temmuz ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis gündemine getirilen belediyeye ait 14 taşınmazın satışı için Başkan Alper Taban'a yetki verildi.

Açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Maliyetlerimiz de 3 kat, gelirlerde 1 kat artış var. Yatırımlara gidiyor rakamlarımız. Belediye olarak iyi durumdayız. 200 milyon TL alacağımız var. Bunun vadesi var. Ha deyince ödenmiyor. Dolayısıyla bu yıl asfalt için 200 Milyon TL harcamamız olacak. Devam eden projeler de var." dedi.

Satışlardan yaklaşık 70 Milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

İnegöl belediyesine ait Akhisar Mahallesinde 1, Alanyurt bölgesinde 2, Karalar Mahallesinde 2, Orhaniye Mahallesinde 8 ve Çitli Mahallesinde 1 olmak üzere 13 arsa ve 1 tarla satışa çıkarılacak. İşte yerler;