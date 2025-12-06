İHALE İLANI

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

6 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yerinin Bir Bütün Halde İşletilmek Üzere Kiralanması Belediye Encümenince 23.12.2025 Salı günü saat 11.00’da İnegöl Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A İnegöl/BURSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesince açık teklif usulü ile 5 (beş) yıl süreli kiraya verilecektir.

1 – İdarenin;

a) Adresi : İnegöl Belediye Başkanlığı- Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A – BURSA/İnegöl)

Telefon ve Faks : 0-224 715 10 10 – Faks: 0-224 713 75 26

c) E-posta Adresi : [email protected]



2 – İhale Edilecek Yerler Tapu Bilgileri ve Nitelikleri;

S.NO MAHALLE ADRES TANIMI ARAÇ KAPASİTESİ NİTELİĞİ 2025 YILI MUHAMMEN

AYLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ E 1 Kemalpaşa İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Açık Otoparkı 2 E-ŞARJ İSTASYONU YERİ ₺30.000,00

+KDV ₺54,000.00 E 2 Kemalpaşa Hamidiye Mahallesi Muhtarlık Binası Önü 2 E 3 Kemalpaşa Hikmet Şahin Kültür Parkı Girişi Trafo Yanı 2 E 4 Burhaniye İnegöl Devlet Hastanesi Karşısı, Mimar Sinan Cad. Otopark Alanı 2 E 5 Süleymaniye Hükümet Konağı Karşısı, İstiklal Caddesi Taksi Durağının Arkası 2 E 6 Ertuğrulgazi Novapark AVM Otopark Alanı 2

3 - İhaleye Katılabilme Şartları;

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

3.1- Gerçek Kişiler

İstekli gerçek kişi ise:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, ve varsa faks numarası ve elektronik posta adresi.(Bu döküman ikametgah belgesinden ayrı olarak sunulması gerekmektedir.) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.) Geçici teminat ( 2886 sayılı D.İ.K’te belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

(Belediyemiz veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

İhaleye katılanın İnegöl Belediyesi’ne borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

(Belediyemizin Emlak Servisinden tanzim edilecektir.)

İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz

h) İlgili Bakanlık tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmecisi Lisansı

İstekli tüzel kişi (şirket) ise :

Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin aslı Tebligat için adres beyanı Geçici teminat ( 2886 sayılı D.İ.K.’te belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

(Belediyemiz veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

İhaleye katılanın İnegöl Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

(Belediyemizin Emlak Servisinden tanzim edilecektir.)

İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz İlgili Bakanlık tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmecisi Lisansı

Ortak girişimci ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

4 – İstekliler tekliflerini aylık kira bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale kira bedeli teklifi en yüksek olan istekli üzerine bırakılacaktır.

5- İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

6- İhaleye katılmak isteyenler 23/12/2025 tarihi saat 10:00’a kadar ihaleyle ilgili istenen belgeleri İnegöl Belediyesi Kemalpaşa Mah. Adnan Menderes Bulvarı Yeni Belediye Hizmet Binası No:1 Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim etmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermesi gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde, teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.