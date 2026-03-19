Artan ceviz ve fıstık maliyetleri sebebiyle piyasada fıstıklı baklava kilosu 2 bin, cevizli baklava ise kilosu bin 500 TL'den satılıyor. Ramazan ayı boyunca 450 gram Ramazan pidesini 25 TL'ye satarak vatandaşların takdirini kazanan BESAŞ bayram öncesi 380 TL'ye sattığı yarım kiloluk fıstıklı baklava ile Bursalıların bayramda ağzını tatlandıracak.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üretilen cevizli baklavalar yarım kiloluk tepsilerde BESAŞ satış merkezlerinde satışa sunuldu. İlk etapta 5 bin adet üretilen cevizli baklavalara yoğun ilgi gösterilince 2 günde tükenme noktasına geldi. Ek siparişle 5 bin adet daha üretilen cevizli baklava arife gününde de kapışıldı.

BESAŞ satış noktalarında sırada bekleyen ev hanımları evde yapılan baklavadan bir farkı olmadığı ve daha uygun fiyata olduğu için 2 bayramdır BESAŞ baklavalarını tercih ettiklerini söylediler. BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, Tüm Bursalıların Ramazan Bayramını kutlayarak Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olarak vatandaşlarımıza uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunmayı kendimize ilke edinmiş tek karımız sağlığınız felsefesi ile hareket eden işletmeyiz dedi.

Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kendilerine çizdiği hedefler doğrultusunda çalıştıklarını ifade ederek, "Ramazan baklavaları bize özel üretiliyor ve el değmeden hazırlanıyor. Bizde vatandaşlarımıza uygun fiyatlı ve kaliteli olarak sunuyoruz. Çokta ilgi görüyor ayrıca hem hijyen hem de lezzet açısından çok seviliyor dolayısıyla bu tür sağlıklı ürünlerin sayısını arttırma adına kendi hedef ve planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel ürünlerle halkımızın karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi. Demirtaş Yenişehir'de hazırlanan baklavaları yarım kiloluk tepsiler içerisinde 380 liradan vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.