Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayında fiyat artışlarını kontrol altına almak için tavuk ihracatına geçici kısıtlama getirmişti. Ancak bayram öncesinde ihracatın tekrar serbest bırakılmasıyla fiyatlar sektörde hızla yükseldi. Büyük üretici firmalar önce yüzde 10, ardından iki gün içinde yüzde 15 oranında yeni zam yaptı.

Kilosu 500 lirayı geçti

Art arda gelen zamlardan en çok tavuk kanadı etkilendi; kanadın kilogram fiyatı 385 liradan 520 liraya yükseldi. İstanbul Kasaplar Odası ise fiyat artışının temel nedeninin yükselen maliyetler olduğunu açıkladı.

"Zaten tavuğa bir senedir zam gelmiyordu"

NTV'nin haberine göre, Oda Başkanı Ali Güla, yapılan zamları "normal" olarak değerlendirdi. Tabağa ve poşete de zam geldiğini dile getiren Güla, "Her şeye zam geldi. Mazota gelen zam, nakliyeye yansıyınca işverene de yansıdı. Zaten tavuğa bir senedir zam gelmiyordu" dedi.