Yıldırım Belediyesi'nin geleneksel bayramlaşma programı Belediye Meclis Salonu'nunda gerçekleştirildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa; belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Bir ay boyunca rahmet, bereket ve kardeşlik ayı olan Ramazan'ın Yıldırım'da en iyi şekilde eda edilmesi adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, 'Yıldırımlıların Ramazan'ı dolu dolu yaşaması için çok emek sarf ettiniz. Emeğinizden dolayı sizleri kutluyor ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum' dedi.

Hep birlikte yaşadık

Ramazan ayı ve bayramının, huzur ve mutluluğunu Yıldırım Ailesi ile yaşadıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, 'Ramazan'ın manevi iklimini hep birlikte yaşadık. Hemşehrilerimizin evlerine konuk olduk. Bu bereketi sadece Yıldırım'la sınırlı tutmadık. Suriye'den Gazze'ye, Balkanlardan gönül coğrafyamızın dört bir yanına uzanan iftar sofralarıyla kardeşliğimizi büyüttük. Çünkü biz biliyoruz ki Ramazan; sadece aç kalmak değil, paylaşmak, hatırlamak ve birbirimizin gönlüne dokunmaktır. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul eylesin. Ramazan Bayramımız mübarek olsun' ifadelerini kullandı.