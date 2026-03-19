Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneği olan tekne orucu, çocuklar tarafından her ramazan heyecanla karşılanıyor. Oruç tutma yaşına gelmeyen çocukların yarım gün tuttuğu tekne orucuna bu sene de Gürsulu minikler büyük ilgi gösterdi. Gürsu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocuklara ramazan ayını anlatmak ve oruca alıştırmak hedefiyle Zafer Caddesi'ndeki 'Tekne Orucu İftar Programı'nda minikler doyasıya eğlendi. Hazırlanan oyunları ve ilahileri büyük keyifle izleyen minikler, öğle ezan vaktinin girmesiyle hep birlikte dualar ederek oruçlarını açtı.

Başkan Işık'tan çocuklara tebrik

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da tekne orucu tutan çocukları iftar programında yalnız bırakmadı. Miniklere ve onlara yardımcı olan ailelerine teşekkür eden Başkan Mustafa Işık, küçük yaşlarda alınan eğitimin ve verilen terbiyenin önemine dikkat çekti. Başkan Işık, 'Kıymetli anne babalar, şuna asla unutmayın. Çocuklarımız en iyi doktor, en iyi mühendis, en iyi öğretmen olabilir. Ancak onları milli manevi değerlerle bezemezsek bu yapılanların hiçbir anlamı kalmaz. Ayrıca bir çocuk için en iyi vali, emniyet müdürü, öğretmen veya belediye başkanı kendi anne ve babası. Anne babalar olarak çocuklarımızın rol modeliyiz. Bu nedenlere çocuklarımıza çok iyi örnek olmalıyız' dedi.