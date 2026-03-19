Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, “Rahmet, bereket ve kardeşlik ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i İnegöl’ümüzde teşkilatımızın her kademesiyle dolu dolu geçirdik.

İlçe teşkilatımız, Milletvekilimizle, Belediye Başkanımızla, Kadın Kollarımızdan Gençlik Kollarımıza, belediye meclis üyelerimizden yönetim kurulu üyelerimize, mahalle başkanlarımızla hülasa tüm dava arkadaşlarımızla birlikte Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın, aynı gönül iklimini paylaşmanın huzurunu yaşadık.

Bu mübarek ay boyunca şehit yakınlarımız ve gazilerimizle iftar programlarında bir araya geldik; mahallelerimizde, köylerimizde, derneklerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızda ve toplumun farklı kesimleriyle çok sayıda programa katılım sağladık. Teravih programlarımızla camilerimizde hem ibadet ettik hem de namaz sonrasında cemaatimizle hasbihal ederek gönül bağlarımızı güçlendirdik.

Ramazan ayı boyunca 2058 ailemize ulaşarak birlikte iftar açmanın süruruna erdik. Gençlik Kollarımız “İftara Beş Kala” programlarıyla sahada aktif şekilde yer aldı; iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza ikramlarda bulundu. Kadın Kollarımız ise kapı kapı, hane hane ziyaretler gerçekleştirerek ev ziyaretleri, ev iftarları, yaşlı, hasta, yetim ve engelli ziyaretleriyle hemşehrilerimizin yanında oldu.

300'den fazla çocuğumuzun bayramlık kıyafetlerinin hediyesi bağlamında gönülden çalışmalara imza attılar. Ramazan kartı, bayramlık kartı, gıda yardım çeki, erzak fişi, pide dağıtımı ve çeşitli desteklerle birçok ailemize ulaşıldı. Belediyemizin organizasyonları ve destekleriyle hafız programları, sosyal yardımlar, sıcak yemek destekleri, çocuk giydirme çalışmaları ve farklı sosyal destek faaliyetleriyle Ramazan’ın paylaşma ruhu İnegöl’ün dört bir yanında hissedildi. Huzurevlerimizde, şehit ailelerimizde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızda ve toplumun farklı kesimlerinde devletimizin ve milletimizin şefkat eli hissedildi. Bugün bölgemiz adeta bir ateş çemberinin içerisindeyken, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliği ve devletimizin güçlü duruşu sayesinde milletimiz Ramazan ayını huzur içerisinde idrak etmiş, inşallah bayramını da aynı huzur ve güven içerisinde karşılamaktadır.

Dünyanın birçok yerinde gözyaşı ve zulüm yaşanırken, ülkemizin istikrarı ve birliği hepimiz için çok kıymetlidir. AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı olarak Ramazan ayı boyunca yalnızca sofraları değil, gönülleri de buluşturduk. Esnaf ziyaretlerinden mahalle programlarına, dernek buluşmalarından teravih sonrası sohbetlere kadar her noktada hemşehrilerimizle iç içe olduk. Bizim anlayışımız, her zaman milletimizin yanında olan bir hizmet siyasetidir. Bu vesileyle Ramazan ayı boyunca emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin ve kıymetli İnegöllü hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.