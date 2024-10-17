İnegöl Belediyesi’nin 2014 yılında dostluk ve kültürel iş birliği anlaşması imzaladığı Fransa’nın Bordeaux şehrine bağlı Cenon Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalanması, Eylül ayında İnegöl Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilmişti. Bu gelişme üzerine Cenon kentinden Belediye Başkanı Jean Farnçois Egron ile birlikte Başkan Yardımcıları ve belediye bürokratlarının yer aldığı heyet İnegöl’e geldi. Cenon Belediye Başkanı Jean Farnçois Egron ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dün yapılan İnegöl Belediye Meclis Toplantısının ardından meclis huzurunda kardeş şehir protokolünü imzaladı. Bu imzayla beraber Cenon kenti, Donji Vakuf, Dunaujvaros, Mitroviça, Rustavi, Novi Pazar ve Tahtamukay’ın ardından İnegöl’ün 7’nci kardeş şehri oldu.

“BAYRAĞIMIZIN ORADA DALGALANIYOR OLMASI KIYMETLİ”

Meclis salonunda düzenlenen kardeş şehir protokolü imza töreni öncesi açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Biz burada Cenon Belediyesi ile kardeş şehir olma konusunu geçtiğimiz ay meclisimize getirdik. Sizlerin de desteği ile meclisimizden konuyu geçirdik. Biz bu ilişkiyi 2014 yılında kurduk. Bir kültürel iş birliği gerçekleştirdik. Burada ekonomik, sosyal, belediyecilik anlamında karşılıklı görüş alışverişleri yapılacak. Ben oraya da gittiğimde gördüm, yapılan çalışmaların gerçekten incelenmesi gerektiği yönünde, buralardan biz oraya ne katabiliriz, oradan buraya ne katılabilir noktasında bakıyoruz. Eksik ve güçlü yönlerimiz karşılaştırıldığında şehrimiz adına buradan fırsatlar doğurabilir miyizi düşünüyoruz. Nihayet itibariyle 10 yıl süren bir zamanın ardından bu kardeşlik ilişkisi yapılmış oluyor. Özellikle Posoflu hemşerilerimizin ikamet ettiği bir bölge Cenon. Ben azınlık olarak bulunduğumuz bir bölgede temsiliyetimizin, oradaki vatandaşlarımızın varlığının devam ediyor olması bizler için değerli ve kıymetli. Bayrağımızın oralarda dalgalanıyor olması kıymetli. Cenon’un kardeş şehri bizimle birlikte 5 oluyor. Bizim diğer kardeş şehirlerle birlikte orada bulunduğumuz programlarda en keyif aldığım nokta, Türk Bayrağımızın göndere çekilmesi ve milli marşımızın okunmasıydı. Dolayısıyla biz bundan gurur duyduk. Çok seviyeli de bir ilişki kurduk” dedi.

ÖZELLİKLE ÖĞRENCİLERİMİZİN FAYDALANMASINI İSTİYORUZ

Cenon şehrinin 27 bin nüfusa sahip olduğunu hatırlatarak şehir ile ilgili de bilgiler veren Başkan Taban, “567 hektarlık bir alanda kurulu. Hemen yanı başında Bordeaux Metropolitan bölgesini oluşturan 28 şehirden biri. Şehir merkezine 15 dakika mesafe bir kent. 35 üyeli bir meclisleri var. Toplamda da 13 Başkan Yardımcısı ve 350 çalışanı olan bir kurum Cenon Belediyesi. İspanya, Portekiz, Fas ve Amerika’dan kardeş şehirleri bulunuyor. Bir de Türkiye’de Isparta Yalvaç ile bir kardeşlik ilişkileri var. Ben kendilerine şehrimizde oldukları için teşekkür ediyorum. Yapacağımız kardeşlik protokolüyle gelecekte de geliş ve gidişler olacak. Meclis üyelerimiz de bu ziyaretlerde yer alacaklar. Öğrencilerimizin özellikle bundan faydalanmasını istiyoruz. Öğrencilerimizin oralara gidip müşahede etmesini istiyoruz” diye konuştu.

İNEGÖL TÜM DÜNYAYA MODEL BİR ŞEHİR

Cenon Belediye Başkanı Jean Farnçois Egron ise İnegöl’de olmanın kendileri adına çok gurur ve onur verici olduğunu kaydederek şöyle konuştu: “10 yıl oldu dostluğumuzu kurduk. O günden bugüne dostluğumuzu çok pekiştirdik. Bugün kardeşlik anlaşmamızı imzalıyoruz. Ve devamını okullarla, kültürel iki taraflı ve ortak çalışmalarımızla sürdüreceğiz. Bu anlaşmamız iki bölge halkı arasında da ortak bir anlaşma olacak ve ihtiyaçlarını karşılayacaktır. İnegöl tarihiyle, ekonomik aktiviteleriyle ve dünyaya açılmasıyla çok zengin bir şehirdir. Cenon’da yaşayan vatandaşlarımızdan bir kısmı İnegöllülerdir. Onun için çok duyguluyum onları burada temsil etmekten. İnegöl ve Cenon, Cenon ve İnegöl çok uzak ama aynı zamanda çok yakınlar. Bu kardeşlik, ittifak iki şehir için de çok değer taşıyor. Aynı değerleri paylaşıyoruz vatandaşlarımız için. İnegöl çok ilgimi çekiyor. Ekonomiyle ve işçilikle alakalı birlikte çok çalışmalarımız olacaktır. İnegöl başarılı bir şehir olarak tüm dünyaya, özellikle Avrupa’ya bir modeldir. Tabi sadece ekonomi bizleri burada birleştirmedi. Kültürel faaliyetler halkımızı burada birleştirdi. Diyaloglar, görüşmelerimiz iki toplum arasını daha da geliştirecek, dostluğumuzu daha iyi yerlere getirecektir. İki şehir arasında birbirimizden çok şeyler öğreneceğiz. Gelecek yıllarda daha güzel çalışmalarımız olacak. 86 ülkeden vatandaş Cenon’da yaşıyor. Çok sakin bir yaşam var. Ve yakında Gazze’den gelecek bir müzisyen aileyi biz Cenon’da konaklatacağız. Ben özellikle buraya dostluk kurmak için geldim. Çok yaşasın İnegöl, çok yaşasın Cenon.”

Konuşmaların ardından karşılıklı imzalar atılarak kardeşlik protokolü imza altına alındı.