GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Bugün yapılacak olan grev sandığı öncesinde İnegöl Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyordu. Çıkmaza giren görüşmelerde devreye giren Belediye Başkanı Alper Taban bugün sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşme sonucunda İnegöl Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası görüşmeleri tamamlandı. 38 bin lira olan İnegöl Belediyesi’ndeki en düşük işçi maaşı 45 bin TL olarak belirlendi. Bu haktan İnegöl Belediyesinde bulunan 673 çalışan yararlanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ