İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine göre sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ı elemesi durumunda Olimpik Lyon ile Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynayacağı eşleşmenin ilk maçında 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de Kadıköy’de sahaya çıkacak. Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30’da Avusturya’da oynanacak.
Sarı-lacivertli ekip, iki karşılaşma sonunda rakibine üstünlük kurarak play-off turuna yükselmesi halinde Lyon-Sparta Prag eşleşmesinden gelecek takımı ilk maçta İstanbul’da ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 18-19 Ağustos, rövanş maçları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Fenerbahçe, play-off turunu da başarıyla geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.