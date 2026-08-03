Edinilen bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri Özkan T. (36) isimli şahsı takibe aldı.



Bir süre devam eden takip sırasında şüpheli, polis ekiplerini fark ederek aracıyla kaçmaya başladı. Ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin aracı ve üzerinde yapılan aramalarda çok miktarda metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Özkan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.