İnegöl Belediyesi, yeni dönemle birlikte kurum bünyesinde staja başlayan öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli eğitim ve organizasyonlar düzenlemeye başladı. Bu çerçevede, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, farklı birimlerde staj yapan 24 öğrenciye kapsamlı bir oryantasyon programı ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi sundu. Eğitim, belediye bünyesindeki stajyerlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, belediye hizmetlerine uyum süreçlerini hızlandırmak ve iş sağlığı ile güvenliğinin temel ilkelerini öğretmek amacıyla Gastro İnegöl toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Oryantasyon programında, Eğitim Uzmanı Sezgin Koyun, stajyerlere belediyenin yapısı, çalışma prensipleri ve işleyişi hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Ayrıca, belediye departmanlarının iş süreçleri, görev tanımları ve işleyiş şekilleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılarak öğrencilerin görev alacakları alanlarda etkin bir şekilde çalışabilmeleri hedeflendi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVINDAN TÜM STAJYERLER BAŞARIYLA GEÇTİ

İSG eğitimi, iş hayatında güvenlik ve sağlığın önemini vurgulamak amacıyla İş Güvenliği Uzmanı Ufuk Doğruyol tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri, iş kazalarını önleyici tedbirler, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve acil durumlarda yapılması gerekenler gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, belediye çalışanları ve stajyerler için olası riskler konusunda farkındalık yaratılarak güvenli bir çalışma ortamının önemi vurgulandı. İş Güvenliği Uzmanı, eğitim sırasında katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak iş güvenliğiyle ilgili önemli ipuçları paylaştı. Stajyerlerin aktif katılım gösterdiği eğitimde, iş yerinde güvenli çalışma alışkanlıklarının nasıl kazanılacağı ve sürdürüleceği üzerinde duruldu. Öğrenciler, bu kapsamlı eğitim sayesinde çalışma ortamında güvenli davranış geliştirme ve iş süreçlerinde karşılaşabilecekleri riskleri tanıma konusunda bilgi sahibi oldular. Eğitim sonunda yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği sınavını tüm stajyerler başarıyla tamamladı.

İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Kalkan, bu tür eğitim programlarının stajyerlerin mesleki ve kişisel gelişimine büyük katkı sunduğunu ve bu tür programların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade etti.