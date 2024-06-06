İnegöl Belediyesi, Mobil Atık Toplama Aracı ve Sıfır Atık Noktaları hizmetini başlatarak geri dönüştürülebilir atıkları belirli ücret karşılığında toplama uygulamasını hayata geçirdi. Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü, sıfır atık uygulamasını yaygınlaştırmak ve vatandaşları geri dönüşüm konusunda teşvik etmek amacıyla yeni projeler geliştirdi. Bu kapsamda, Fatih Cami Önü, Yeniceköy Belediye Ek Hizmet Binası Önü ve Alanyurt Salı Pazarı Önünde üç adet Sıfır Atık Noktası kuruldu. Ayrıca, Mobil Atık Toplama Aracı, her gün farklı noktalarda atık toplayarak hizmet verecek. Vatandaşlar, atık yağlar ve diğer geri dönüştürülebilir materyalleri bu noktalara getirip türüne göre belirlenmiş ücretler karşılığında teslim edebilecekler.

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Çevre Bakanlığı tarafından hibe edilen araç ve sıfır atık konteynerlerinin tanıtımı, Belediye Başkanı Alper Taban tarafından Fatih Cami önünde gerçekleştirildi. Başkan Taban, Dünya Çevre Günü’nün önemine vurgu yaparak, çevreye duyarlılığın sadece belli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Çevrenin ve doğanın korunmasının, gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras olduğunu ifade eden Taban, İnegöl Belediyesi’nin bu konuda önemli adımlar attığını söyledi.

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Şehirdeki üç farklı noktada oluşturulan Sıfır Atık Noktaları, talep ve ihtiyaca göre başka bölgelere taşınabilecek. Mobil Atık Toplama Aracı ise şehrin farklı yerlerinde dolaşarak geri dönüşüm atıklarını toplayacak ve okullarda farkındalık çalışmaları yürütecek. Vatandaşlar, geri dönüşüm atıklarını ayrıştırarak getirip teslim ettiklerinde, bu atıklar karşılığında belirlenmiş ücretler üzerinden dijital hesaplarına veya özel kartlarına yükleme yapılacak. Bu kartlar, şehirdeki 76 farklı işletmede geçerli olacak ve marketler, fırınlar, lokantalar gibi çeşitli yerlerde kullanılabilecek.

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Başkan Taban, çevreye zarar vermeden atıkların ayrıştırılarak toplanmasının önemine değinerek, Mobil Atık Toplama Aracı uygulamasıyla vatandaşlara daha da yaklaştıklarını belirtti. Çevre Haftası kapsamında başlatılan bu yeni hizmetlerin yanı sıra, ilerleyen dönemlerde farklı uygulamalar ve projelerin de hayata geçirileceğini duyurdu. Özellikle, şehirde bir Çevre Eğitim ve Uygulama Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Kaynak: BÜLTEN