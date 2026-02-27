Humeyni’nin hatıralarında yer alan bilgilere göre, İnegöl ziyareti sırasında yakın çevresiyle yaptığı sohbetler ve yerel temaslar, ileride İran’da başlatacağı İslam Devrimi’nin temellerini atması açısından kritik bir dönem olarak değerlendiriliyor.

O dönemde Humeyni, Bursa’daki Çekirge semtinde devlet gözetimi altında tutulurken, kısa süreliğine İnegöl’e giderek yerel camiler ve halkla etkileşimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Rivayetlere göre özellikle İshakpaşa Camii civarında yaptığı temaslar, devrimci fikirlerini geliştirdiği ve stratejik adımlar attığı bir süreç olarak kaydediliyor.

Humeyni’nin İnegöl ziyareti, hem Bursa’daki sürgün hayatının hem de İran’daki devrim hareketinin şekillenmesinde önemli bir dönemeç olarak tarihçiler tarafından değerlendiriliyor.