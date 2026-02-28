İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde yapılan trafik uygulamasında dur ihtarına uymayan 16 MA 5622 plakalı motosiklet sürücüsü kaçtı.

Yaşanan kovalamaca da Suadiye sokak üzerinde motosikleti deviren sürücü, motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Abdulgani Hayik'in (25) ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye Dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira, Abartı egzostan 16 bin lira, Sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan 7000 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira, motosiklet sahibine 40 bin lira olmak üzere 303 bin lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet ise bağlanarak 90 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.