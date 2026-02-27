Açıklanan denetim planına göre otoyollar, şehirlerarası bağlantı yolları ve kent içindeki ana arterlerde farklı saatlerde hız kontrolü yapılacak.
Denetimlerde; otoyol güzergahları, Mudanya Yolu, Yalova Yolu, Ankara Yolu, İzmir Yolu, Yenişehir Yolu ve Yıldırım-Samanlı bağlantı hattı gibi trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hız limitlerine uyum takip edilecek.
00:00-02:00 Yalova Bursa Karayolu
08:30-12:00 Yalova Bursa Karayolu Yalova İstikameti
11:00-13:00 İstanbul Yolu
01:30-02:30 Bursa İzmir Karayolu Bursa İstikameti
12:30-14:30 Bursa Yalova Karayolu Bursa İstikameti
09:00-11:00 Mudanya Yolu
05:00-06:30 Bursa Ankara Karayolu
09:00-11:30 Bursa Ankara Karayolu Ankara İstikameti
13:00-15:00 Mudanya Yolu
05:30-06:30 Bursa İzmir Karayolu İzmir İstikameti
13:00-15:00 Bursa İzmir Karayolu İzmir İstikameti
09:00-11:30 Yalova Bursa Karayolu Bursa İstikameti
07:30-09:30 05 Otoyolu Bursa İzmir Karayolu
13:00-15:00 Bursa Yenişehir Karayolu Bursa istikameti
09:30-12:00 Bursa İzmir Karayolu
08:00-19:00 Yıldırım Samanlı Bağlantı Yolu 022/A2
09:30-12:00 05 Otoyolu 022 Çevrevolu
13:00-15:00 Orhaneli Yolu
10:00-12:00 Bursa Ankara Karayolu Bursa istikameti
13:00-16:00 Bursa Bandırma Karayolu Bursa İstikameti
08:30-11:30 Bursa İzmir Karayolu Bursa İstikameti
10:30-13:00 İnegöl D-200 Karayolu Bursa İstikameti
13:30-15:30 Bursa Ankara Karayolu
08:30-11:30 Bursa İzmir Karayolu İzmir İstikameti
13:30-17:00 Yalova Bursa Karayolu Yalova İstikameti
11:00-12:00 Bursa Ankara Karayolu
14:00-16:00 İstanbul Yolu
17:00-19:00 Orhaneli Yolu
20:00-22:00 Bursa İzmir Karayolu İzmir İstikameti
14:00-17:00 05 Otoyolu 022 Çevrevolu
17:00-19:00 Bursa Ankara Karayolu Ankara İstikameti
20:00-22:00 İnegöl D-200 Karayolu Bursa İstikameti
15:00-17:30 05 Otoyolu Batı Çıkışı Bağlantı Yolu D200/05 Devlet Karayolu İstikameti
17:00:-19:00 Mudanya Yolu
21:00-23:00 Orhaneli Yolu
15:00-17:30 İnegöl D-200 Karayolu Bursa İstikameti
18:00-19:30 05 Otoyolu İzmir istikameti
21:00-23:00 Bursa-Ankara Karayolu Ankara istikameti
19:00-20:30 Bursa Ankara Karayolu
15:30-17:30 Bursa İzmir Karayolu İzmir İstikameti
21:00-01:00 O5 Otoyolu İzmir istikameti 022 Çevre Yolu İzmir istikameti
19:00-21:00 Yalova Bursa Karayolu Yalova istikameti
15:30-17:30 Bursa Yenişehir Karayolu Yenişehir İstikameti
22:00-00:00 İzmir Yolu
19:00-21:00 İstanbul Yolu
15:30-18:00 Yalova Bursa Karayolu Bursa İstikameti
19:30-21:30 Bursa İzmir Karayolu İzmir istikameti
01:00-03:00 İzmir Yolu
04:00-06:00 İzmir Yolu
16:30-17:30 Bursa İzmir Karayolu
19:30-22:30 Bursa Bandırma Karayolu Bursa İstikameti