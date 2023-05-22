İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Sofra Grup firmasının 6 ayrı alanda erkek ve kadın personeller alacağını duyurdu.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Sofra Grup firması için 6 ayrı alanda personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu daha paylaştı.

SOFRA GRUP 6 FARKLI ALAN İÇİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Sofra Grup firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Sofra Grup firması; aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, erkek temizlik personeli, mutfak personeli ve şoför olarak çalışacak personel alımları yapacağını duyurdu. Başvurular 24 Mayıs Çarşamba günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”