 Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çam ormanlarında yangın çıktı. Bölgeye uçaklar ve helikopterin yanısıra karadan da orman ekipleri sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda saat 13.30 sularında yangın çıktı.

447862105 995254705289047 7236492242626292647 NRüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgesine  İnegöl'den de destek yola çıktı. Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı paylaşımda "#Orhaneli’de çıkan orman yangını için iş makinelerimiz yola çıktı. Rabbim beterinden esirgesin." ifadelerini kullandı. 

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Kaynak: HABER MERKEZİ