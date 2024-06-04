Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çam ormanlarında yangın çıktı. Bölgeye uçaklar ve helikopterin yanısıra karadan da orman ekipleri sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda saat 13.30 sularında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgesine İnegöl'den de destek yola çıktı. Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı paylaşımda "#Orhaneli’de çıkan orman yangını için iş makinelerimiz yola çıktı. Rabbim beterinden esirgesin." ifadelerini kullandı.