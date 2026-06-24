Valilik tarafından yapılan açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alınan kararların, olası orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla uygulamaya konulduğu belirtildi.
Karara göre, belirlenen mesire alanları, tabiat parkları ve eko turizm alanları dışında kalan tüm ormanlık alanlara araçla veya yaya olarak giriş yapmak yasak olacak. Ayrıca ormanlık alanlarda mangal yakılması, tüp kullanılması, nargile içilmesi ve herhangi bir amaçla ateş yakılması da yasak kapsamına alındı.
Öte yandan yalnızca ormanlık alanlarda değil, orman içi, orman bitişiği ve diğer tüm köy ile mahallelerde anız yakılması, tarla ve bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsünün ateşe verilmesi de yasaklandı.
Valilik, hasat döneminde biçerdöverlerin yanında en az 2,5 ton kapasiteli su tankeri bulundurulacağını, enerji nakil hatlarının bakımının artırılacağını ve orman çevresindeki sanayi kuruluşları ile tesislerin yangın riskine karşı gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğunu duyurdu.
Denetimlerin Kaymakamlıklar, Orman İşletme Müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından sıkı şekilde sürdürüleceği belirtilirken, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı ifade edildi.
Bursa Valiliği tarafından yayımlanan listede yer alan piknik ve mesire alanları ise yasak kapsamı dışında tutuldu. İnegöl'de Arap Oturağı, Kantar Dere, Oylat, Oylat Kaplıca, Mezit Boğazı, Dedebayırı, Boğazova, Kozdere, İkisular, Üç Tepe, Başalan Yaylası, Oylat Cam Teras, Fevziye Kanyonu ve Yeşilmezit gibi mesire alanlarında vatandaşların kontrollü şekilde vakit geçirebileceği belirtildi.
Yetkililer, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.
ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN MESİRE ALANI LİSTESİ:
1. Kestel Bursa Piknik Mesire Alanı
2. Kestel Derekızık Piknik Mesire Alanı
3. Kestel Korusu Piknik Mesire Alanı
4. Kestel Küreklidere Piknik Mesire Alanı
5. Merkez Çağlayan Piknik Mesire Alanı
6. Nilüfer Tahtalı Piknik Mesire Alanı
7. Kestel Burhaniye Piknik Mesire Alanı
8. Merkez Ovaakça Piknik Mesire Alanı
9. Nilüfer Atatürk Ormanı Piknik Mesire Alanı
10. Kestel Saitabat Piknik Mesire Alanı
11. Kestel Cumalıkızık Piknik Mesire Alanı
12. Kestel Balaban Piknik Mesire Alanı
13. Merkez İnkaya Piknik Mesire Alanı
14. Merkez Tuzaklı Piknik Mesire Alanı
15. Merkez Bağlıköy Piknik Mesire Alanı
16. Nilüfer Gümüştepe Çamlık Piknik Mesire Alanı
17. Osmangazi Hüseyinalan Piknik Mesire Alanı
18. Mudanya Güzelyalı Piknik Mesire Alanı
19. Osmangazi Gümüştepe Piknik Mesire Alanı
20. Kestel Akgüvercin Piknik Mesire Alanı
21. Nilüfer Dağyenice Piknik Mesire Alanı
22. Yıldırım 75. Yıl Mahallesi Piknik Mesire Alanı
23. Yıldırım Değirmenönü Piknik Mesire Alanı
24. Mudanya Altıntaş Çamlıbel Piknik Mesire Alanı
25. Osmangazi Gürsu Kule Piknik Mesire Alanı
26. Kestel Kazancı Piknik Mesire Alanı
27. Mudanya Bursa Millet Ormanı Piknik Mesire Alanı
28. Mudanya Gemitepe Piknik Mesire Alanı
29. Gürsu İpekyolu Piknik Mesire Alanı
30. Osmangazi Demirtaş Piknik Mesire Alanı
31. Nilüfer Kayapa Piknik Mesire Alanı
32. Yıldırım 100. Yıl Piknik Mesire Alanı
33. Osmangazi Çamsırtı Piknik Mesire Alanı
34. Mudanya Eylültepe Piknik Mesire Alanı
35. Mudanya Bademli Piknik Mesire Alanı
36. Gemlik Yeniköy Piknik Mesire Alanı
37. Gemlik Ericek Göleti Piknik Mesire Alanı
38. Orhangazi Panayır Piknik Mesire Alanı
39. Gemlik Kapaklı Piknik Mesire Alanı
40. Gemlik Yeşilbaş Piknik Mesire Alanı
41. Orhangazi Gürletepe Piknik Mesire Alanı
42. Gemlik Karagöl Piknik Mesire Alanı
43. Gemlik Su Düşen Şelalesi Piknik Mesire Alanı
44. Orhangazi Kaletepe Piknik Mesire Alanı
45. Orhangazi Nadir Kaynağı Piknik Mesire Alanı
46. Gemlik Musakayası Piknik Mesire Alanı
47. Osmangazi Gündoğdu Piknik Mesire Alanı
48. Orhangazi Mahmudiye Piknik Mesire Alanı
49. Gemlik Haydariye Piknik Mesire Alanı
50. İnegöl Arap Oturağı Piknik Mesire Alanı
51. İnegöl Kantar Dere Piknik Mesire Alanı
52. İnegöl Oylat Piknik Mesire Alanı
53. İnegöl Oylat Kaplıca Piknik Mesire Alanı
54. İnegöl Beşevler Piknik Mesire Alanı
55. İnegöl Mezit Boğazı Piknik Mesire Alanı
56. İnegöl Dedebayırı Piknik Mesire Alanı
57. İnegöl Boğazova 2 Piknik Mesire Alanı
58. İnegöl Boğazova 1 Piknik Mesire Alanı
59. İnegöl Kozdere Piknik Mesire Alanı
60. İnegöl İkisular Piknik Mesire Alanı
61. İnegöl Üç Tepe Piknik Mesire Alanı
62. İnegöl Başalan Yaylası Piknik Mesire Alanı
63. Yenişehir Şahin Tepesi Piknik Mesire Alanı
64. İnegöl Oylat Cam Teras Piknik Mesire Alanı
65. İnegöl Fevziye Kanyonu Piknik Mesire Alanı
66. İnegöl Yeşilmezit Piknik Mesire Alanı
67. Karacabey Boğazköy Piknik Mesire Alanı
68. Karacabey Yeniköy Piknik Mesire Alanı
69. Karacabey Seyirtepesi Piknik Mesire Alanı
70. Keles Kocayayla Piknik Mesire Alanı
71. Mustafakemalpaşa Bozağaç Piknik Mesire Alanı
72. Mustafakemalpaşa Yenice Piknik Mesire Alanı
73. Orhaneli Çamdağı Piknik Mesire Alanı
74. Orhaneli Karagöz Piknik Mesire Alanı
75. Harmancık Harmancık Piknik Mesire Alanı
76. Büyükorhan Görecik Yaylası Piknik Mesire Alanı
77. Mustafakemalpaşa Suuçtu Tabiat Parkı
78. Korunan Alanlar ve Tabiat parklarında izin verilen alanlar