Valilik tarafından yapılan açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alınan kararların, olası orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla uygulamaya konulduğu belirtildi.

Karara göre, belirlenen mesire alanları, tabiat parkları ve eko turizm alanları dışında kalan tüm ormanlık alanlara araçla veya yaya olarak giriş yapmak yasak olacak. Ayrıca ormanlık alanlarda mangal yakılması, tüp kullanılması, nargile içilmesi ve herhangi bir amaçla ateş yakılması da yasak kapsamına alındı.

Öte yandan yalnızca ormanlık alanlarda değil, orman içi, orman bitişiği ve diğer tüm köy ile mahallelerde anız yakılması, tarla ve bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsünün ateşe verilmesi de yasaklandı.

Valilik, hasat döneminde biçerdöverlerin yanında en az 2,5 ton kapasiteli su tankeri bulundurulacağını, enerji nakil hatlarının bakımının artırılacağını ve orman çevresindeki sanayi kuruluşları ile tesislerin yangın riskine karşı gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğunu duyurdu.

Denetimlerin Kaymakamlıklar, Orman İşletme Müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından sıkı şekilde sürdürüleceği belirtilirken, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı ifade edildi.

Bursa Valiliği tarafından yayımlanan listede yer alan piknik ve mesire alanları ise yasak kapsamı dışında tutuldu. İnegöl'de Arap Oturağı, Kantar Dere, Oylat, Oylat Kaplıca, Mezit Boğazı, Dedebayırı, Boğazova, Kozdere, İkisular, Üç Tepe, Başalan Yaylası, Oylat Cam Teras, Fevziye Kanyonu ve Yeşilmezit gibi mesire alanlarında vatandaşların kontrollü şekilde vakit geçirebileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN MESİRE ALANI LİSTESİ:

1. Kestel Bursa Piknik Mesire Alanı

2. Kestel Derekızık Piknik Mesire Alanı

3. Kestel Korusu Piknik Mesire Alanı

4. Kestel Küreklidere Piknik Mesire Alanı

5. Merkez Çağlayan Piknik Mesire Alanı

6. Nilüfer Tahtalı Piknik Mesire Alanı

7. Kestel Burhaniye Piknik Mesire Alanı

8. Merkez Ovaakça Piknik Mesire Alanı

9. Nilüfer Atatürk Ormanı Piknik Mesire Alanı

10. Kestel Saitabat Piknik Mesire Alanı

11. Kestel Cumalıkızık Piknik Mesire Alanı

12. Kestel Balaban Piknik Mesire Alanı

13. Merkez İnkaya Piknik Mesire Alanı

14. Merkez Tuzaklı Piknik Mesire Alanı

15. Merkez Bağlıköy Piknik Mesire Alanı

16. Nilüfer Gümüştepe Çamlık Piknik Mesire Alanı

17. Osmangazi Hüseyinalan Piknik Mesire Alanı

18. Mudanya Güzelyalı Piknik Mesire Alanı

19. Osmangazi Gümüştepe Piknik Mesire Alanı

20. Kestel Akgüvercin Piknik Mesire Alanı

21. Nilüfer Dağyenice Piknik Mesire Alanı

22. Yıldırım 75. Yıl Mahallesi Piknik Mesire Alanı

23. Yıldırım Değirmenönü Piknik Mesire Alanı

24. Mudanya Altıntaş Çamlıbel Piknik Mesire Alanı

25. Osmangazi Gürsu Kule Piknik Mesire Alanı

26. Kestel Kazancı Piknik Mesire Alanı

27. Mudanya Bursa Millet Ormanı Piknik Mesire Alanı

28. Mudanya Gemitepe Piknik Mesire Alanı

29. Gürsu İpekyolu Piknik Mesire Alanı

30. Osmangazi Demirtaş Piknik Mesire Alanı

31. Nilüfer Kayapa Piknik Mesire Alanı

32. Yıldırım 100. Yıl Piknik Mesire Alanı

33. Osmangazi Çamsırtı Piknik Mesire Alanı

34. Mudanya Eylültepe Piknik Mesire Alanı

35. Mudanya Bademli Piknik Mesire Alanı

36. Gemlik Yeniköy Piknik Mesire Alanı

37. Gemlik Ericek Göleti Piknik Mesire Alanı

38. Orhangazi Panayır Piknik Mesire Alanı

39. Gemlik Kapaklı Piknik Mesire Alanı

40. Gemlik Yeşilbaş Piknik Mesire Alanı

41. Orhangazi Gürletepe Piknik Mesire Alanı

42. Gemlik Karagöl Piknik Mesire Alanı

43. Gemlik Su Düşen Şelalesi Piknik Mesire Alanı

44. Orhangazi Kaletepe Piknik Mesire Alanı

45. Orhangazi Nadir Kaynağı Piknik Mesire Alanı

46. Gemlik Musakayası Piknik Mesire Alanı

47. Osmangazi Gündoğdu Piknik Mesire Alanı

48. Orhangazi Mahmudiye Piknik Mesire Alanı

49. Gemlik Haydariye Piknik Mesire Alanı

50. İnegöl Arap Oturağı Piknik Mesire Alanı

51. İnegöl Kantar Dere Piknik Mesire Alanı

52. İnegöl Oylat Piknik Mesire Alanı

53. İnegöl Oylat Kaplıca Piknik Mesire Alanı

54. İnegöl Beşevler Piknik Mesire Alanı

55. İnegöl Mezit Boğazı Piknik Mesire Alanı

56. İnegöl Dedebayırı Piknik Mesire Alanı

57. İnegöl Boğazova 2 Piknik Mesire Alanı

58. İnegöl Boğazova 1 Piknik Mesire Alanı

59. İnegöl Kozdere Piknik Mesire Alanı

60. İnegöl İkisular Piknik Mesire Alanı

61. İnegöl Üç Tepe Piknik Mesire Alanı

62. İnegöl Başalan Yaylası Piknik Mesire Alanı

63. Yenişehir Şahin Tepesi Piknik Mesire Alanı

64. İnegöl Oylat Cam Teras Piknik Mesire Alanı

65. İnegöl Fevziye Kanyonu Piknik Mesire Alanı

66. İnegöl Yeşilmezit Piknik Mesire Alanı

67. Karacabey Boğazköy Piknik Mesire Alanı

68. Karacabey Yeniköy Piknik Mesire Alanı

69. Karacabey Seyirtepesi Piknik Mesire Alanı

70. Keles Kocayayla Piknik Mesire Alanı

71. Mustafakemalpaşa Bozağaç Piknik Mesire Alanı

72. Mustafakemalpaşa Yenice Piknik Mesire Alanı

73. Orhaneli Çamdağı Piknik Mesire Alanı

74. Orhaneli Karagöz Piknik Mesire Alanı

75. Harmancık Harmancık Piknik Mesire Alanı

76. Büyükorhan Görecik Yaylası Piknik Mesire Alanı

77. Mustafakemalpaşa Suuçtu Tabiat Parkı

78. Korunan Alanlar ve Tabiat parklarında izin verilen alanlar