Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 2. Grupta mücadele eden ve ligde oynanan 18 müsabaka sonucunda 5 galibiyet ile 19 puanla 9’uncu sırada bulunan İnegöl Belediye Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, Pazar günü İnegöl’de lider Karacabey Belediyespor’u konuk etmeye hazırlanıyor. 19 Ocak Pazar günü 13.00’da İnegöl Kapalı Spor Salonunda oynanacak karşılaşma öncesi antrenör Vural Kökçe nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Turuncu Lacivertli temsilcimiz, zorlu müsabakada seyircisinin de desteği ile galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

BAŞKAN TABAN’DAN MAÇA DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, zorlu karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada ilçe halkını İnegöl’ün gençlerinden oluşan şehrin takımına destek vermeye davet etti. Başkan Taban, 20’nci haftada Pazar günü Karacabey Belediyespor takımının misafir edileceğini hatırlatarak “İlçe halkımızı Kapalı Spor Salonunda takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnegöl Belediyespor sadece şehrin gençleriyle, alt yapı sporcularıyla mücadele eden bir takım. Amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak. Aynı zamanda bu kadrolarla başarılar elde etmek” dedi.