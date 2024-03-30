Edinilen bilgiye Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinde seyir halinde olan İshak T. yönetimindeki 16 SRC 34 plakalı kamyonet ile Enes G. (22) yönetimindeki 16 BGH 717 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Murat Avcı