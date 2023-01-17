

Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada servis minibüsü, TIR'a çarptı; 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki kavşaktan dönüş yapan Rusya uyruklu Sürücü Adilek Amirkhaanov(52) 61 ADK 901 plakalı TIR'a, ara sokaktan çıkış yapan mobilya fabrikasının işçilerini taşıyan sürücü Ahmet Durmuş(53) yönetimindeki 16 S 6388 plakalı Servis minibüs çarptı. Kaza sonucu araçların sürücüleri ile minibüste bulunan işçiler Seyful İbrahim(26), Eren Aksoy(33), Hasan Sarıbaş(27) ve İsmail Kasım(44) yaralandılar.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 6 yaralı da Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Minibüs sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattılar.