İnegölspor taraftarları ilçe stadında tadilat değil, İnegöl'e yeni bir stadyum yapılmasını istiyor.

İnegölspor Maraton Tribün lideri Tevfik Taşkın yazılı bir açıklama yaparak, "Onarım Değil hakkımız olan yeni stadın istiyoruz. 85 bin nüfuslu ilçeler böyle bir stadyum yaparken biz taş devri stadyumda ömür geçiriyoruz. Yıllık 1,5 milyar dolar ihracat yapan mobilya başkenti, Nüfusu 400 bin olan. İnegöl'e yeni ve modern stadyum istiyoruz. Bursa Millet vekilimiz Syn Vildan Gürel, AK Parti MYK Üyesi Sayın Ayhan Salman, Bursa Byk Şhr Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, sizden Destek bekliyoruz. İnegöl halkı sizden cevap bekliyor.

HERŞEY İNEGÖL VE İNEGÖLSPOR İÇİN"