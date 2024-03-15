İnegöl Turgutalp mahallesinde bulunan apartmanda yangın paniği yaşandı.

Olay Turguralp mahallesi Yılmaz sokakta bulunan apartmanın 5. Katında meydana geldi. Yakın sokaklardaki enerji nakil hatlarının kopmasıyla oluşan kesinti nedeniyle mutfaktaki aspiratörde yangın meydana geldi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangın büyümeden söndürdüler.

Ekipler kopma sonucu sokağa düşen enerji nakil hatlarının olası faciaya yol açmaması için güvenlik önlemi aldılar. Uedaş ekipleri hatları tamir etme çalışması başlattılar.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ