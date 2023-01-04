İnegöl'de meydana gelen kazada motosiklet ile scooter kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi hastanelik oldu.

Kaza Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Cadde üzerinde seyir halinde olan Cevat Emre S. idaresindeki 34 FAR 504 plakalı motosiklet ile Değirmen Sokak üzerinden Hastane Caddesine çıkan Seçkin D. idaresindeki elektrikli scooter kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu scooterdan fırlayarak yola savrulan Seçkin D. ile motosikletten düşen Cevat Emre S. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen acil servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.