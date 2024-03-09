T.C.

İNEGÖL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü



İLAN



SAYIN RYAD SHEHADA (T.C: 99576513588)



Hakkınızda İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmiştir. Tarafınıza 08/11/2023 - 04/01/2024 - 05/02/2024 tarihlerinde ilanen tebliğ yapılmıştır. Son yapılan tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde müdürlüğümüze müracaat etmediğiniz ve Tedavi + DS kararına uymamakta ISRAR ettiğiniz kabul edildiğinden dosyanızın kapatılarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği tebliğ olunur.