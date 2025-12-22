Vergi Usul Kanununa göre ticari kazançların belgelendirilmesi (Fatura/Fiş) ve vergilerinin ödenmesi zorunludur. Ancak esnafın şahsi hesabına gelen paralar için fatura kesmemesi, "Kayıt Dışı Hasılat" olarak değerlendirilir.

Radar Nasıl Çalışıyor? GİB, bankalardan gelen verileri analiz ederken şuna bakar:

Bir şahsi hesaba, gün içinde çok sayıda farklı kişiden, düşük tutarlı (yemek parası, kuaför ücreti, ürün bedeli vb.) para girişi var mı?

Bu girişler için yazar kasadan fiş kesilmiş mi? Eşleşme yoksa, hesap sahibi "İzahata Davet" edilir.

Cezası Nedir? Müfettiş incelemesi sonucunda, IBAN'a gelen paraların ticari kazanç olduğu tespit edilirse;

Gelir Vergisi ve KDV: Geriye dönük istenir. Vergi Ziyaı Cezası: Vergi aslının 1 katı ceza kesilir. Özel Usulsüzlük Cezası: Fatura düzenlememekten dolayı her işlem için ayrıca ceza uygulanır (İşlem bedelinin %10'u, belirli limitin altı olmamak kaydıyla).

Esnafın "Eş dost gönderdi" savunması, binlerce işlem söz konusu olduğunda kabul görmemektedir. Şahsi hesapların ticari tahsilat için kullanılması, tasarruf edilen POS komisyonunun 10 katı ceza ile sonuçlanabilir.