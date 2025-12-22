Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Meclis Danışma Kurulu’nun kararı doğrultusunda, 11. Yargı Paketi yarın gündeme alınacak.

KAPSAMI NASIL OLACAK?

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen infaz indirimi düzenlemesi, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyenleri kapsıyor. Düzenleme eğer TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşırsa bundan yalnızca 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyenler yararlanacak.

Bu kapsamda toplam hapis cezası 10 yıldan az ise bir ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar en az 5 yıl erken tahliye olabilecek.

Açık cezaevinde olan hükümlüler ise üç ay açık cezaevinde kalmak şartıyla denetimli serbestlik hükümlerinden üç yıl erken yararlandırılacak. Bu nedenle aldığı ceza miktarına göre birçok hükümlüye tahliye kapısı açılmış olacak.