Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında gittiği Suriye’de, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Şam’da ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Toplantıda SDG’nin durumu, Türkiye-Suriye hattındaki ilişkiler ve Gazze süreci öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

"SDG’NİN ENTEGRASYONDA İLERLEME NİYETİ YOK"

Bakan Fidan, SDG’nin Şam yönetimiyle yürütülen entegrasyon görüşmelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"SDG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde çok fazla ilerleme kaydetmeye niyetleri olmadığını görüyoruz. "

"SDG’NİN İSRAİL İLE KOORDİNASYONU BÜYÜK ENGEL"

Fidan, SDG’nin faaliyetlerine dair dikkat çeken bir başka başlığı da gündeme taşıdı:

"SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde yürütüyor olması gerçeği, Şam ile yürütülen görüşmelerde şu anda büyük bir engel teşkil etmekte. Şu an özellikle Suriye-İsrail arasında yürütülen müzakerelerin sonuca ulaşmasını bekliyoruz. Bu, bölgenin akıbeti açısından son derece önemli. İsrail’in bölgede yayılmacı politikalar izlemek yerine, bölge ülkeleriyle karşılıklı rızaya dayanan bir anlaşma ve işbirliği içinde olması bölgenin istikrarına, küresel güvenliğe de katkı yapacak bir husus.

Diğer taraftan Şam’daki arkadaşlarımızın özellikle SDG ile yürüttüğü müzakerelerin gidişatı ile ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Tabii ki biz burada aynı perspektifi savunuyoruz. SDG’nin Suriye ordusuna entegresinin diyalog ve uzlaşma temelinde, tüm tarafların lehine olacak biçimde gerçekleşmesi ve bu sürecin Suriye’nin tarihinde belki de hiç olmadığı kadar istikrara kavuşmasının önünde bir engel olmaktan çıkması önem taşıyor."

"SURİYE’NİN İSTİKRARI TÜRKİYE İÇİN HAYATİ"

Bakan Fidan, Türkiye açısından Suriye’deki istikrarın önemine de değindi:

"Suriye’nin istikrarı demek Türkiye’nin istikrarı demek. Bu bizim için fevkalade önemli."

GAZZE İÇİN İKİNCİ AŞAMA BEKLENTİSİ

Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Fidan, Miami’de yapılan toplantıya da değinerek şu ifadeyi kullandı:

"Bizim temennimiz, yeni yılın ilk haftalarından itibaren Trump'ın deklarasyonuna uygun olarak Gazze'deki ateşkeste ikinci aşamanın başlaması. Süreci bekliyoruz."

"SDG’DEN ENTEGRASYON İÇİN İRADE GÖRMEDİK"

Öte yandan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de basın toplantısında Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin mesajlar verdi. Şeybani, "Cezire bölgesine daha fazla önem vereceğiz. Suriye devleti orada olacaktır." ifadelerini kullandı.