Resmi Gazete’de yayımlanan Torba Kanun ve Cumhurbaşkanı kararlarıyla, 2026’dan itibaren birçok alanda yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek. Bu değişiklikler arasında en dikkat çekeni, büyükşehirlerde faaliyet gösteren esnafın vergi yöntemine ilişkin olan oldu.

Tüm Büyükşehirlerde Vergi Sistemi Standartlaşıyor

1 Ocak 2026’dan itibaren, ticari taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapan esnafın vergilendirme yöntemi değişecek. Daha önce yalnızca 13 büyükşehirde uygulanan gerçek usulde vergilendirme, kalan 17 büyükşehri de kapsayacak. Böylece Türkiye’deki 30 büyükşehirde aynı sektörde faaliyet gösteren tüm esnaf, aynı vergi rejimine tabi olacak.

Yeni düzenlemeyle, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan esnaf basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilecek ve KDV, gelir vergisi ile stopaj gibi ek vergi yükümlülükleri uygulanacak.

Kimler Basit Usulde Kalmaya Devam Edecek?

Büyükşehir sınırları içinde yer almasına rağmen nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde faaliyet gösteren taksi ve diğer şehir içi taşımacılık yapan mükellefler, gerekli şartları taşımaları halinde basit usulden yararlanmaya devam edebilecek.

Ayrıca büyükşehirlerde mahalle statüsüne dönüşen ve nüfusu 2 binin altında kalan bazı köy ve beldelerde faaliyet gösteren mükellefler de basit usul vergilendirme hakkını koruyacak.

Kayıt ve Beyan İşlemlerinde Yeni Kolaylık

Gerçek usule geçecek mükelleflerin kayıt, defter ve beyanname işlemleri Defter Beyan Sistemi üzerinden yürütülecek. 1 Ocak 2026’dan itibaren bu işlemler, mükelleflerin bağlı oldukları meslek odaları ve birlikler aracılığıyla da yapılabilecek.

Basit Usul – Gerçek Usul Arasındaki Fark

Basit usule tabi esnaf yalnızca ticari kazancı üzerinden tek bir vergi öderken, gerçek usulde vergilendirilen mükellefler KDV, gelir vergisi ve stopaj gibi birden fazla vergi kalemiyle karşı karşıya kalacak. Bu durum, 2026 itibarıyla yüz binlerce esnafın yeni vergi yükümlülükleriyle tanışması anlamına geliyor.

Yeni Yılda Hayata Geçecek Diğer Düzenlemeler

Öte yandan 2026 yılıyla birlikte farklı alanlarda da önemli düzenlemeler yürürlüğe girecek. Oyuncak ithalatında imalatçı ve ithalatçı bilgileri zorunlu hale gelirken, yeni kurulacak şirketler için Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) uygulaması başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlemesiyle yerli katkı oranı yüzde 51’in altında olan ürünler için “yerli katkı oranı raporu” hazırlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlemesi kapsamında ise amatör balıkçılık yapanlar için Amatör Balıkçı Belgesi zorunluluğu getirilecek.

2026 yılıyla birlikte hayata geçecek bu düzenlemelerin, özellikle büyükşehirlerde faaliyet gösteren esnafın mali yükümlülüklerinde önemli değişiklikler yaratması bekleniyor.