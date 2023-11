Serdar Yücel tarafından yayınlanan mesajda şu konulara değindi;



“Değerli meslektaşlarım. Hz. Ali ne güzel söylemiş “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum”. Evet, insan hayatının en önemli evresi olan okul ve eğitim hayatının öznesi öğretmendir. Günümüz dünyasında eğitimin ve insan yetiştirmenin önemi daha da bariz şekilde ortaya çıkmıştır. Teknolojik yozlaşmanın ahlaki erozyonun yoğun olduğu bu çağda çocuklarımızı emanet edebileceğimiz güvenli limandır öğretmen. Her ne kadar ekonomik ve sosyal olarak hak ettiği değeri görmese de toplumumuz öğretmene sahip çıkan ve onu el üstünde tutan bir toplumdur. Eğitimin kalitesini çocuklarımızın iyi eğitimli ahlaklı erdemli olarak yetişmesini istiyorsak öğretmenlerimize daha fazla önem ve değer vermeliyiz. Eğitim Bir Sen olarak her zaman öğretmenlerimizin özlük ve özgürlük mücadelesinde başı çektik dertlerini derdimiz sevinçlerini sevincimiz bildik ve bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Her şart ve koşulda öğretmenlerimizin haklarını savunmaya hak ettiği değeri görmesi için yapacağımız mücadelemiz devam edecektir. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, çalışma hayatlarında başarılar dilerim.”