



Ziyarette konuşan Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demirtaş, şunları söyledi:

“Kani başkanımızla ve yönetim kurulumuzla birlikte İnegölspor’umuzun tarihine geçecek bir projeye imza attı ve altyapımız için yönetim kurulu oluşturduk. Bugüne kadar oldukça olumlu geri dönüşler aldık. İnşallah bundan sonrada daha iyi işlere imza atacağız. Kani başkanımız ve yönetim kurulumuz güçlerini ve zamanını A takımımıza ayıracak. Bizde altyapı yönetimi olarak tüm gücümüzü altyapı için kullanacağız. Buradan Kani başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ederim. Altyapının daha iyi işler yapabilmesi için bizlere ciddi manada hem maddi hem de manevi olanaklar sağladılar. İnşallah el birliği ile daha iyi işler ortaya çıkartacağız ve b zorlu süreci alnımızın akıyla atlatacağız.”

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise “Ziyaretiniz bizleri ziyadesiyle memnun etti. Gerçekten altyapı olarak çok güzel bir oluşum içerisine girdik. Daha önce çok istememize rağmen A takımın sıkıntılarından dolayı altyapıya yeteri kadar vakit ayıramıyorduk. Şimdi altyapımız birbirinden değerli yöneticilerimiz sayesinde daha güçlü olacak. Bizlerde hem maddi hem de manevi olarak elimden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. İnşallah hem altyapımızda hem de A takımımızda çok güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN